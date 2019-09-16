Минтруд обсудит тестовый переход на четырёхдневную рабочую неделю

В Министерстве труда пройдёт совещание, на котором обсудят тестовый переход на четырёхдневную рабочую неделю на некоторых предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, рассказал «Известиям» заместитель министра экономического развития Пётр Засельский.

«На предприятиях… работники 30–40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным. Вывод о том, нужно сокращать рабочий день или нет, встанет после апробации этих методик на очень большом количестве предприятий», — заявил Засельский.

Издание отмечает, что в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» входят 266 предприятий из 30 регионов России. По словам чиновника, пилотный проект может быть запущен только в некоторых из них, конкретных параметров введения четырёхдневки пока нет.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход на укороченную рабочую неделю за счёт развития современных технологий. Позже он добавил, что это можно сделать «хоть завтра», но лишь для некоторых профессий.