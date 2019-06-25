Из-за изменения тарифа в Нижнем Тагиле может резко вырасти число должников за электроэнергию

Во втором полугодии 2019 года свердловская Региональная энергетическая комиссия планирует в два раза снизить энергосбытовую надбавку в Нижнем Тагиле, из-за чего в городе может резко вырасти количество должников за электроэнергию, со ссылкой на источники пишет Ura.ru.

Энергосбытовая надбавка — это то, что сбытовая компания получает на борьбу с неплательщиками. Такие надбавки по тагильской зоне были установлены комиссией в декабре 2018 года: на первое полугодие тариф для населения составил 0,215 рубля за киловатт-час, а во втором полугодии должен составить 0,48 рубля. Однако, по данным источника, РЭК планирует оставить ставку на прежнем уровне, то есть в два раза меньше.

«В прошлые годы сбытом в Нижнем Тагиле занималась компания "Роскоммунэнерго". Она получала сбытовую надбавку и должна была собирать дебиторскую задолженность с неплательщиков. Но уровень надбавки не позволял полноценно вести работу, и обязательства не выполнялись. Соответственно, компания была лишена статуса. 21 июня Миэнерго объявлен конкурс на присвоение статуса гарантирующего поставщика в Нижнем Тагиле, и в случае снижения надбавки новому гарантирующему поставщику тоже грозит банкротство», — рассказал собеседник издания.

Источник агентства заметил, что снижение тарифа является отклонением от эталонных принципов образования затрат, которые были утверждены ФАС для гарантирующих поставщиков в 2017 году. По ним энергосбытовая надбавка определяется с помощью новой схемы, которая обеспечивает долгосрочность и прозрачность тарифного регулирования. Переход к работе по эталону поэтапный, а график был утверждён главой региона Евгением Куйвашевым.

«Выход на 100-процентный эталон должен состояться в 2020 году, поэтому любое отклонение от методики сейчас — это нарушение основ ценообразования. Есть версия, что Евгений Куйвашев дал команду установить надбавку на уровне первого полугодия после жалобы потребителя. Но проблема и в том, что если губернатор подписал график, то у него уже нет возможности его менять», — сказал источник.

Ранее городские СМИ со ссылкой на начальника управления ЖКХ Егора Копысова писали, что задолженность жителей города по оплате услуг ЖКХ в 2018 году выросла на 24% и составила 3,7 млрд рублей.