«Из-за этих висящих соплей город выглядит бесхозным». Жители Нижнего Тагила жалуются на брошенные интернет-кабели

Жители Нижнего Тагила возмущены разбросанными во всех районах города интернет-кабелями, которые растянулись между столбами и вдоль многих дорог, портя внешний вид улиц. Жалобы начали поступать на сайт администрации Нижнего Тагила в рубрику «Городской контроль» ещё с середины весны, когда в рамках программы «Светлый город» компания «Швабе» установила новые световые опоры. Брошенные интернет-кабели до сих пор остаются на месте.

«Уже несколько месяцев город выглядит бесхозным, как будто за ним никто не следит. Складывается ощущение, что всем плевать, что вот эти провода соплями свисают на улицах города прямо на проезжую часть и пешеходные зоны. Провода валяются и рядом с детским домом на Красногвардейской. Городом никто не занимается, и муниципальное хозяйство в каком-то упадке», — говорит тагильчанка Наталья.

В администрации города АН «Между строк» заявили, что вопрос по уборке оставшейся части кабелей решается в рабочем порядке. Если операторы откажутся добровольно утилизировать своё имущество, то это сделают специализированные службы, отметили в мэрии, правда не уточнив временные рамки.

«В рамках муниципального контракта на территории города, в том числе на улицах Фестивальная, Красногвардейская, Черноисточинское шоссе, Восточное шоссе, ООО “Швабе-Урал” закончены работы по строительству линий наружного освещения. Оптические кабели, которые находятся на земле на территории возле новых световых опор, являются собственностью арендаторов. Управление муниципальным имуществом администрации города уведомило всех арендаторов старых опор наружного освещения о проводимых в городе работах по строительству современных сетей наружного освещения. Демонтаж непригодных к эксплуатации опор наружного освещения произведён с целью ликвидации угрозы имущества, жизни и здоровья граждан. При замене опор волоконно-оптические кабели должны были быть демонтированы собственниками имущества. Большинство из них к настоящему времени выполнили работы по переносу своего оборудования в кабельную канализацию», — пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

По данным источников АН «Между строк» в компаниях-провайдерах, оставшиеся «на воздухе» кабели принадлежат практически всем основным тагильским операторам, среди которых «Сети Тагила», «Инсис», Сonvex, «Планета». Провайдеры уходят «под землю» с помощью канализации «Ростелекома», но делают это медленно, каждый в силу своих возможностей и обстоятельств, отмечает источник. Официальные комментарии операторы связи предоставлять не стали.

Напомним, в октябре 2014 года мэрия Нижнего Тагила в рамках реализации проекта «Светлый город» подписала контракт с холдингом «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Контракт жизненного цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию объектов рассчитан на 25 лет и обойдётся городской казне в 9,4 млрд рублей.

В мае 2016 года интернет-провайдеры начали говорить о скором телекоммуникационном коллапсе в Нижнем Тагиле. МКУ «Управление муниципального имущества» (УМИ) городской администрации уведомило десять крупнейших интернет-провайдеров и операторов сотовой связи, что в связи с началом реализации проекта «Светлый город» в рамках контракта с холдингом «Швабе» им необходимо демонтировать оптоволоконные линии связи на участках, указанных в графике выполнения работ. В списке значились 27 объектов, все они расположены в Дзержинском районе. Интернет-провайдеры предложили главе города «увести» сети под землю. Проблему удалось частично решить путём задействования подземной канализации «Ростелекома» и столбов контактной сети «Тагильского трамвая».

В начале марта 2018 года «Уральская ассоциация операторов связи» выступила с заявлением к жителям Нижнего Тагила о возможных перебоях в работе кабельного интернета и телевидения. Провайдеры предупреждали, что администрация города ускорит реализацию проекта «Светлый город» по замене, а соответственно, и демонтажу старых опор освещения, на которых операторы связи за плату размещают кабели связи.

В свою очередь, на тот момент глава города Сергей Носов обвинил операторов связи в срыве проекта «Светлый город». Он подчеркнул, что этот вопрос уже не раз обсуждался, а провайдерам предлагали вариант размещения сетей в подземной кабельной канализации, находящейся на обслуживании ПАО «Ростелеком». Тогда директор ООО «Швабе-Урал» Данил Меркулов сообщил, что из-за наличия на старых опорах наружного освещения ВОЛС график выполнения контрактов по их демонтажу сдвинулся почти на год.