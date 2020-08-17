Из-за дождей восстановление трамвайного и автомобильного движения на Вагонке серьёзно затягивается

Окончательное устранение последствий коммунальной аварии на канализационном водоводе, из-за которой 14 августа на кольцевом перекрёстке улиц Зари и проспекта Вагоностроителей произошёл опасный обвал грунта, придётся отложить. Об этом АН «Между строк» рассказали в компании «Водоканал-НТ», сотрудники которой уже четвёртый день работают на месте ЧП. Они планировали полностью заменить изношенную трубу в понедельник, 17 августа, однако из-за непогоды потребовалось больше времени на ликвидацию последствий аварии. Сегодня трамвайное и автомобильное движение на месте коммунального ЧП восстановлено не будет.

«Вчера мы перешли дорогу, поставили колодец, бросили трубу, закопали, — рассказали агентству в оперативно-диспетчерской службе предприятия. — Сегодня хотели пройти через всё кольцо, это порядка 40 метров, глубина — 4,5 метра. Но погодные условия не позволяют этого сделать, так как стенки обваливаются. Поэтому мы перед рельсами ставим ещё один колодец, кладём трубу, доходим до входного колодца, ставим ещё один колодец и снова кладём трубу. Возможно, закончим укладку трубы только завтра. Затем уже будем отсыпать несжимающимся грунтом, щебнем. Только после этого можно восстанавливать трамвайное сообщение».

Сегодня на месте коммунальной аварии побывал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Ему доложили, что вместо разрушенной бетонной трубы сделают пластиковую, которая должна прослужить не один десяток лет. Работы не прекращаются ни на минуту. Но из-за сложных погодных условий и большого объёма проводимых мероприятий их завершение планируется не ранее четверга, сообщили агентству в пресс-службе мэрии.

Напомним, в управлении горхозяйством тагильской мэрии заявили после ЧП, что для устранения его причины необходима перекладка трамвайных путей. Также нужно сбросить всю воду из образовавшегося провала. Для выполнения работ остановили движение трамваев по 10-му маршруту. Трамваи 12-го маршрута временно работают по 1-му маршруту, 11-го маршрута — по 6-му. По трамвайным маршрутам № 10 и 12 выведены дополнительные автобусы. С 17 августа было перекрыто также движение автотранспорта на круговом движении.

В конце февраля 2020 года на этом же месте произошёл прорыв трубопровода. Тогда аварийным бригадам «Водоканала-НТ» удалось перекрыть водовод и не допустить остановки трамваев.