Из-за коммунальной аварии движение трамваев в Дзержинском районе Нижнего Тагила возобновится не раньше понедельника. На месте проведения ремонтных работ перекрыто движение автотранспорта

Движение трамваев в Дзержинском районе Нижнего Тагила возобновится не раньше понедельника, 17 августа. Это связано с большим объёмом работ по ремонту канализационного коллектора на перекрёстке ул. Зари и пр. Вагоностроителей, а также с погодными условиями.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, трамваи возобновят движение по Вагонке после окончания работ.

Помимо этого, с сегодняшнего дня перекрыто движение автотранспорта на круговом движении: по ул. Зари в сторону ул. Ильича и по пр. Вагоностроителей в сторону ул. Ильича.

Напомним, днём 14 августа на кольцевом перекрёстке ул. Зари и пр. Вагоностроителей произошла коммунальная авария на канализационном водоводе с обрушением грунтового слоя.

Сейчас движение трамваев по 10-му маршруту закрыто, трамваи 12-го маршрута будут работать по 1-му маршруту, 11-го маршрута — по 6-му. По трамвайным маршрутам № 10 и 12 выведены дополнительные автобусы.