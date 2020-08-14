«Ещё немного, и трамвай ушёл бы под землю». В Нижнем Тагиле из-за провала грунта парализовано трамвайное движение на Вагонке и несколько домов остались без электричества

Днём 14 августа на кольцевом перекрёстке улиц Зари и проспекта Вагоностроителей в Нижнем Тагиле произошла коммунальная авария на канализационном водоводе с обрушением грунтового слоя. По данным управления горхозяйством мэрии, для устранения причины требуется перекладка трамвайных путей, поэтому ремонтные работы могут затянуться до окончания выходных.

«Сейчас мы раскапываем трубу диаметром 500 мм, убираем трамвайные рельсы, пробиваем забитый коллектор. Сейчас сбрасываем воду с проспекта Вагоностроителей, чтобы освободить подвалы и включить электричество в домах», — рассказали АН «Между строк» в «Водоканале-НТ».

До устранения последствий происшествия приостанавливается движение трамваев. На период проведения ремонтных работ движение трамваев по 10-му маршруту закрыто, трамваи 12-го маршрута будут работать по 1-му маршруту, 11-го маршрута — по 6-му. По трамвайным маршрутам № 10 и 12 выведены дополнительные автобусы.

«Под рельсами грунт хорошо подмыло. Ещё немного, и трамвай ушёл бы под землю», — говорит источник в мэрии.

В конце февраля 2020 года на этом же месте произошёл прорыв трубопровода. Тогда аварийным бригадам «Водоканала-НТ» удалось перекрыть водовод и не допустить блокировки трамваев.