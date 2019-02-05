Из-за «дела Арашукова» в Госдуме и Совфеде предложили устроить «чистки»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин предложил «прошерстить» Совет Федерации и Государственную думу на наличие парламентариев, причастных к уголовным преступлениям, пишет Znak.com.

По его словам, толчком для этого должно послужить задержание сенатора Рауфа Арашукова.

«Из-за прогнившей насквозь избирательной системы и вертикали управления, из-за тотальной коррупции во власть попадают бандиты, мошенники и убийцы. Они сидят в представительных органах, не представляя народ, но диктуя ему, как жить. Они даже порой плохо говорят по-русски, но почему-то это не мешает им голосовать за многостраничные антисоциальные законы», — отметил он.

По мнению Рашкина, граждане могут вынести вотум недоверия власти из-за того, что она не справляется с системным политическим кризисом, видя, что в госорганы попадают преступники. И «маски-шоу» силовиков не переубедят граждан в том, что государство успешно борется с коррупцией, считает депутат.

«Единственный выход — это системно решать назревшие проблемы. Нужно "прошерстить" Совет Федерации и Госдуму на предмет наличия других арашуковых», — подчеркнул депутат.

Он также отметил, что нужно избавиться в Госдуме и Совфеде от тех, кто имеет двойное гражданство, виды на жительство и недвижимость в других странах.

«Всем, кто живет на чемоданах, — не место во власти. Запасной аэродром — это угроза национальной безопасности. Нужна национализация элит», — добавил он.

Напомним, 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совета Федерации. Ему инкриминируют участие в преступном сообществе (часть 3 статьи 210 УК РФ), убийство двух и более лиц (часть 2 статьи 105) и давление на свидетеля (часть 4 статьи 309). По версии следователей, сенатор причастен к убийству зампредседателя молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова в Карачаево-Черкесии и убийству советника главы республики Фраля Шебзухова.

Также задержан отец парламентария Рауль Арашуков, которого обвиняют в хищениях газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей. По решению суда отец и сын Арашуковы арестованы на два месяца.