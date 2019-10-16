Из-за аварийной посадки военного самолёта в Кольцово «пострадали» 4,6 тысячи человек

Из-за аварийной посадки военного самолёта Ан-12 в Кольцово 10 октября «пострадали» 4,6 тыс. пассажиров. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на региональную транспортную прокуратуру. По данным ведомства, 1,9 тыс. человек в день инцидента вынуждены были добираться до Екатеринбурга из резервных аэродромов. Всего в тюменский Рощино, челябинский Баландино и пермский аэропорт Большое Савино сели 10 самолётов, направлявшиеся в Кольцово, уточнили в прокуратуре. В самом Кольцово вылета ожидали 2,6 тыс. человек.

Всего из-за военного транспортника задержали вылет 17 рейсов, отметили в прокуратуре. После инцидента в надзорное ведомство обратились четыре пассажира.

Напомним, 10 октября в Кольцово совершил аварийную посадку принадлежащий Центральному военному округу Минобороны самолёт Ан-12. Предварительной причиной аварийной посадки пресс-служба ЦВО назвала невыпуск шасси. Самолёт военно-транспортной авиации совершал плановый полёт из Челябинска. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет, на борту находились 17 человек. Из-за ЧП с 11:20 до 17:30 аэропорт Кольцово не принимал и не отправлял самолёты. Ранее сообщалось, что за это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, 3 рейса были отменены. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.

Позже в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» заявили, что компенсировать затраты пассажиров из-за инцидента придётся авиаперевозчикам, поскольку именно с ними заключается договор при покупке билетов.