В Екатеринбурге остановили работу аэропорта Кольцово из-за экстренной посадки военного самолёта

В Кольцово нештатно, без выпуска шасси экстренно сел грузовой самолёт Ан-12, принадлежащий войскам Центрального военного округа (ЦВО), со ссылкой на очевидцев пишет Znak.com.

По данным источника, он приземлился в 11:30 по местному времени. В пресс-службе ЦВО запросили время для уточнения информации.

Как сообщает телеграм-канал Baza, на борту Ан-12 находились 17 человек, никто из них не пострадал.

«Борт летел из Челябинска. В 11:20 самолёт заходил на посадку, по неизвестной пока причине у него не выпустились шасси. Самолёт сильно не пострадал, он проехался на "брюхе" и остановился на взлётно-посадочной полосе», — пишет издание.

В пресс-службе аэропорта заявили, что из-за инцидента временно отменены все взлёты и посадки. Кому именно принадлежит судно, в аэропорту не уточнили, но сообщили, что самолёт не является пассажирским.