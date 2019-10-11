Компенсации за сорванные из-за ЧП в Кольцово рейсы придётся оплачивать авиакомпаниям

Компенсации пассажирам за срывы и задержки рейсов, произошедшие из-за аварийной посадки военно-транспортного самолёта Ан-12 в Екатеринбурге, придётся выплачивать авиакомпаниям, со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний» пишет Znak.com.

В авиакомпании подчеркнули, что «юридически пассажиры заключили договор с авиакомпанией и, согласно этому договору, компенсация выплачивается авиакомпанией (при рассмотрении официальной претензии от пассажира)». Понять количество пассажиров, которые могут потребовать возмещения издержек, пока невозможно.

Напомним, накануне в Кольцово совершил аварийную посадку принадлежащий Центральному военному округу Минобороны самолёт Ан-12. Предварительной причиной аварийной посадки стал невыпуск шасси. Самолёт военно-транспортной авиации совершал плановый полёт из Челябинска. Пострадавших среди экипажа и пассажиров нет, на борту находилось 17 человек.

Из-за ЧП с 11:20 до 17:30 аэропорт Кольцово не принимал и не отправлял самолёты. За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, 3 рейса были отменены. Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск.