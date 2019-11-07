Из шламонакопителя Черноисточинского пруда вывезено уже 16 тысяч тонн отходов

«Водоканал-НТ» вывез из шламонакопителя в Черноисточинске уже около 16 тысяч тонн отходов — 10 тысяч тонн в 2018 году и 6,5 тысячи тонн в 2019 году. Шламонакопитель, напомним, перестал быть источником негативного воздействия на Черноисточинский пруд, который является источником питьевой воды для жителей Вагонки и Гальянки. Сейчас предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. Недавно в трубе от шламонакопителя было обнаружено вырезанное специальным инструментом отверстие. Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран написал заявление в полицию из-за порчи муниципального имущества и попросил привлечь виновных к ответственности.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Сейчас в городе реализуются мероприятия, которые были внесены в комплексный план, утверждённый Свердловским губернатором Евгением Куйвашевым, по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ. По данным департамента информполитики региона, он рассчитан до 2024 года.

«В рамках национального проекта “Экология” на мероприятия по экологической реабилитации Черноисточинского пруда мы планируем получить из федерального бюджета около 500 миллионов рублей. Пока комплексный план реализуется за счёт средств области и местного бюджета. Уже завершается капитальный ремонт плотины, который обошёлся более чем в 54 млн рублей», — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслав Тюменцев.

Сегодня Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала сделать проектно-сметную документацию. Это обязательное условие, без его соблюдения денег Нижнему Тагилу не выделят. Проект должны сделать уже в 2020 году.

Напомним, 4 ноября, в День народного единства, на берегу Черноисточинского водохранилища прошёл экологический флешмоб #обнимипруд, организованный экологом Рамилем Хакимовым при поддержке тагильской ячейки КПРФ. На улицу вышли порядка 70 человек. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к многолетней проблеме Черноистоичинского водохранилища.