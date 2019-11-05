Директор «Водоканала-НТ» подал заявление в полицию о порче неизвестными трубы от шламонакопителя в Черноисточинске

Директор ООО «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран написал заявление в полицию из-за порчи трубы от шламонакопителя в Черноисточинске. На днях тагильские общественники обнаружили в ней вырезанное специальным инструментом отверстие и сняли его на видео. При этом они предположили, что таким образом «Водоканал» пытается скрыть несанкционированный сброс воды. Руководитель предприятия оперативно отреагировал на опубликованный в сообществе «Тагил за перемены» во «ВКонтакте» ролик и попросил полицейских разобраться в ситуации, выяснить, кто испортил муниципальное имущество.

В заявлении отмечается, что «Водоканал-НТ» не использует шламонакопитель в действующей технологии на Черноисточинском гидроузле с 15 ноября 2018 года. Предприятие перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки.

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин выложил на своей странице в Facebook видео, в котором предположил, что «дыра в трубе от шламонакопителя больше всего нужна именно тем, кто её там нашёл». Ранее парламентарий призывал тагильчан не участвовать в протестных экологических акциях.

«На сегодняшний день даже у меня возникает ряд вопросов. Если “Водоканал” вырезал это отверстие, чтобы скрыть слив, что помешало ему тогда заварить эту трубу с торца листом железа, чтобы никто из умников туда не залез и не обличил “Водоканал”? Второе: вы когда-нибудь видели технологический слив из шламонакопителя? Там идёт поток воды, который занимает половину диаметра данной трубы. Никакое отверстие не помогло бы “Водоканалу” скрыть сброс. Третье: на протяжении нескольких дней на этом месте общественники записывали ролики, призывающие поучаствовать в акции “Обними пруд”, никто из них даже не упомянул о каком-то отверстии. Либо его не было на тот момент и оно появилось недавно. Либо они о нём знали, но специально умолчали, выжидая какой-то подходящий момент», — говорит Алексей Балыбердин.

Напомним, накануне, 4 ноября, в День народного единства, на берегу Черноисточинского водохранилища прошёл экологический флешмоб #обнимипруд, организованный экологом Рамилем Хакимовым при поддержке тагильской ячейки КПРФ. На улицу вышли порядка 70 человек. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к многолетней проблеме Черноистоичинского водохранилища, которое является одним из основных источников питьевой воды для жителей Нижнего Тагила и пригорода. В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

Сейчас Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала сделать проектно-сметную документацию. Это обязательное условие, без его соблюдения денег Нижнему Тагилу не выделят. Проект должны сделать уже в 2020 году.