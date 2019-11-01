«Идите в цирк и смотрите фокусников». Депутат Госдумы Алексей Балыбердин призвал тагильчан не участвовать в протестных экологических акциях

Депутат Госдумы от Нижнетагильского округа Алексей Балыбердин призвал уральцев не организовывать протестные экологические акции, а также не участвовать в них. Эмоциональное обращение парламентарий опубликовал сегодня на своей странице в Facebook. Там Балыбердин просит перестать «будоражить жителей, устраивать бесполезные флешмобы и хороводы вокруг пруда». Напомним, 4 ноября в посёлке Черноисточинск пройдёт экологическая акция #обнимипруд, организованная местным активистом Рамилем Хакимовым. Таким образом общественник хочет привлечь внимание властей к многолетней проблеме Черноисточинского водохранилища — одного из основных источников питьевой воды для жителей Нижнего Тагила и пригорода.

«Я бы хотел сказать всем, кто пытается на проблеме с питьевой водой использовать тагильчан, их вполне обоснованное беспокойство, потешить свои нереализованные политические амбиции. Эксплуатировать проблемы людей в политических целях аморально! Если хотите помочь — займитесь делом!» — пишет Алексей Балыбердин.

Депутат отметил, что работа по реабилитации Черноисточинского пруда ведётся, а кто утверждает обратное, сознательно вводит людей в заблуждение.

В последние годы в Черноисточинском пруду активно развиваются сине-зелёные водоросли, выделяющие токсины, а из-за недостатка кислорода и высокой концентрации аммиака гибнет рыба. Эта вода поступает в квартиры жителей Гальянки и Вагонки.

«Возможно, кому-то хочется, чтобы проблемы, копившиеся десятилетия, решались мгновенно. Идите в цирк и смотрите фокусников», — советует парламентарий.

Алексей Балыбердин напомнил, что шламонакопитель уже перестал быть источником негативного воздействия на водохранилище. «Водоканал» перенаправляет объём осветлённых промывных вод на повторный цикл очистки в существующие сооружения водоподготовки. С начала 2019 года ООО «Водоканал-НТ» вывезло из шламонакопителя Черноисточинского гидроузла несколько тысяч тонн отходов. Чистить шламонакопитель начали только 8 лет назад, после смены руководства предприятия, при этом функционирует он с 1971 года. Планируется, что в дальнейшем шламонакопитель полностью очистят от осадков, а его территорию рекультивируют.

Напомним, сейчас Нижний Тагил готовится заявиться в программу «Чистая вода» для получения федерального финансирования на спасение системы водоснабжения города. Это позволит построить установки для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах на 60 тыс. и 70 тыс. кубометров воды. Для участия в федеральной программе необходимо сначала сделать проектно-сметную документацию. Это обязательное условие, без его соблюдения денег Нижнему Тагилу не выделят. Проект должны сделать уже в 2020 году.