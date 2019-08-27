Из «китовой тюрьмы» в Приморье выпустили последнюю группу косаток

Из «китовой тюрьмы» в Приморье 27 августа выпустили в Охотское море последнюю группу косаток.

«Животные проделали путь в 1800 км из бухты Средней Приморского края к побережью Охотского моря, длившийся пять дней. Несмотря на сложности с тяжёлой дорожной ситуацией в Приморье, вызванной продолжительными ливнями, паводком и поднятием уровня воды в реке Амур, морские млекопитающие были успешно доставлены к месту выпуска», — сообщили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее на волю были выпущены ещё две косатки и шесть белух. Перед этим животные прошли процедуры по реадаптации. Также на них поместили спутниковые метки.

Как сообщает ТАСС, специалисты ВНИРО будут сопровождать млекопитающих в первые дни нахождения в дикой природе.

Напомним, с лета по осень 2018 года частные компании отловили 11 косаток и 90 белух и поместили их в базу для адаптации. 16 ноября 2018 года СК Приморского края возбудил уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов. 22 февраля 2019 года президент Владимир Путин поручил Минприроды решить проблему китов до 1 марта. Животных начали вывозить 20 июня во время прямой линии с президентом.