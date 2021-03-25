Исторический спектакль и онлайн-фестиваль татарской культуры получили премии главы Нижнего Тагила

Сегодня, 25 марта, в День работника культуры, в Нижнетагильском драматическом театре объявили лауреатов премии главы города по итогам работы в 2020 году. Из четырёх номинантов оргкомитет конкурса выбрал два коллектива, чьи проекты показались ему наиболее значимыми и интересными.

В этом году на премию главы города претендовал коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств с научно-выставочным и просветительским проектом «Мир/Война» (6+), сотрудники Нижнетагильского музея-заповедника и их онлайн-проект «Музей вам в дом» (6+), Нижнетагильский драматический театр за спектакль «Демидовы. Версия» (12+), созданный при поддержке ЕВРАЗ НТМК. Также в шорт-листе премии оказались два проекта Дворца национальных культур: «Дворцовые каникулы» (6+)театра мод «Эстет» и онлайн-фестиваль татарской культуры «Дуслар» (6+), организованный народным коллективом самодеятельного творчества «Ялкын».

Примечательно, что большинство проектов были организованы в онлайн-формате. О непростом 2020-м, в котором учреждения культуры были закрыты для посетителей, сегодня много говорили и шутили со сцены.

В завершении торжественной части мэр Владислав Пинаев вручил награды коллективу Дворца национальных культур и драматического театра. Дворец получил премию в 30 тысяч рублей, а театр — в 50 тысяч.

«Я не ожидала, что награда достанется нам. Очень большая конкуренция была. Это очень приятно. Я занимаюсь вокалом с четырёх лет, я родилась, можно сказать, во дворце. Я работаю с детьми, со взрослыми и очень люблю свою работу», — рассказала после получения награды хормейстер «Ялкына» Алина Валиахметова.

«Это действительно достойная работа огромного коллектива. Сегодня получили премию главы города шесть человек, а участие в постановке этого спектакля принимали более ста человек. И каждый из них достоин этой премии. И то, что мы в очередной раз завоевали премию главы города, — для нас это признание того, что мы на правильном пути, того, что спектакль востребован, театр востребован. Честно говоря, давно у нас не было исторической драмы, тем более это очень тагильская тема, очень родная тема. Мы не хотели воссоздать историческую правду, мы хотели создать спектакль, который бы побудил зрителя гордиться тем, что он живёт в этом городе, что в нём живут гениальные люди», — говорит худрук драматического театра заслуженный артист России Игорь Булыгин.