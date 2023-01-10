Исполняющей обязанности директора по персоналу «Уралвагонзавода» назначена Ирина Артамонова

Исполняющей обязанности директора по персоналу «Уралвагонзавода» назначена депутат гордумы Ирина Артамонова, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе предприятия. Прежде эту должность занимал Алексей Балыбердин, а Ирина Артамонова была его заместителем.

Она трудится на предприятии уже более 20 лет, выросла в семье, где многие родственники также работали на УВЗ.

В 2022 году Алексей Балыбердин решил вернуться в политику и выставил свою кандидатуру на выборы в Нижнетагильскую городскую думу. Сейчас он занимает должность заместителя председателя городского парламента, избранного осенью 2022 года.

Ранее Балыбердин был избран депутатом Госдумы на выборах 18 сентября 2016 года. Работал в составе комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Будучи депутатом, активно вёл социальные сети и был открыт для общения с журналистами. Занимался вопросом реабилитации Черноисточинского пруда и проблемами тагильской медицины в период пандемии.