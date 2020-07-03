«Искажений данных у нас нет». Вице-губернатор Павел Креков прокомментировал информацию о занижении статистики по коронавирусу

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков прокомментировал письмо главного санитарного врача региона Дмитрия Козловских, в котором тот заявил о занижении региональной статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

По словам Крекова, статистика достоверна, а расхождения могут возникать в ситуации, когда один человек регистрируется несколько раз.

«Буквально вчера мы проводили специальный селектор с Роспотребнадзором для того, чтобы разъяснить эту ситуацию. Все возникающие вопросы разрешены... Расхождения могут возникать, когда один человек трижды регистрируется: это происходит тогда, когда участковый врач регистрирует, потом скорая помощь везёт в больницу и сама больница, куда он приезжает. Наша задача — не допустить такого дублирования. Это внутриведомственные вопросы, которые решаются специалистами и которые не нужно переводить в политическую плоскость», — отметил Креков.

Вице-губернатор отметил, что для исключения спорных вопросов в дальнейшем в области будет запущена новая система отчётности.

«В эти выходные больницы Екатеринбурга перейдут на другую систему отчётности, она общая — и для Роспотрбенадзора, и для здравоохранения. Это исключает возможность какого-либо дублирования. Полное функционирование по всей Свердловской области начнётся в понедельник», — сказал он.

Ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в письме на имя губернатора заявил о занижении реального числа новых случаев COVID-19. По словам Козловских, количество экстренных извещений от больниц и официальное число новых зарегистрированных случаев заболевания расходятся.

«С 8 по 14 июня при 2659 лабораторно подтверждённых положительных результатах на COVID-19 было подано 1784 экстренных извещения. В период с 15 по 21 июня при 3036 положительных результатах было подано 1546 извещений. Удельный вес неподанных экстренных извещений в Екатеринбурге составил 18,7%», — отмечает в письме Козловских.

По мнению главы Роспотребнадзора, эта ситуация является угрозой для жизни и здоровья граждан и способствует распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области.