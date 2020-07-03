Главный санитарный врач Свердловской области сообщил о занижении реального числа заразившихся коронавирусом

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских в письме на имя губернатора заявил о занижении реального числа новых случаев, пишет E1.ru.

По словам Козловских, количество экстренных извещений от больниц и официальное число новых зарегистрированных случаев заболевания расходятся.

«С 8 по 14 июня при 2659 лабораторно подтверждённых положительных результатах на COVID-19 было подано 1784 экстренных извещения. В период с 15 по 21 июня при 3036 положительных результатах было подано 1546 извещений. Удельный вес неподанных экстренных извещений в Екатеринбурге составил 18,7%», — отмечает в письме Козловских.

По мнению главы Роспотребнадзора, эта ситуация является угрозой для жизни и здоровья граждан и способствует распространению коронавирусной инфекции в Свердловской области.

«Со всеми инфекционными заболеваниями происходят такие ситуации со статистикой. Потому что есть понятие "лабораторное обследование" — одни и те же люди могут сдавать анализы несколько раз. Исследования могут повторяться, поэтому их количество может быть больше, чем реальное количество заболевших. Экстренное извещение — это форма регистрации заболевших. Когда врач выявляет больного, он обязан подать экстренное извещение, но оно подаётся на заболевание, а не на лабораторное исследование. Уверена, что ведомства проведут сверку и расставят все точки над i», — на условиях анонимности рассказал эксперт-эпидемиолог.

Он добавил, что почти всегда количество реальных заболевших больше, чем это отражается в статистике, — это связано с тем, что не все люди обращаются к врачу, когда заболеют, и не у всех проявляются симптомы. Оперативно получить комментарий пресс-службы Роспотребнадзора на момент публикации не удалось.

Стоит заметить, что 30 июня в Свердловской области был зафиксирован рекордный прирост заболевших за 18 дней — 276 новых пациентов. Коэффициент распространения инфекции в регионе уже превышает 1,2, в то время как на втором этапе снятия ограничений, который введён в Свердловской области, допустимым значением является коэффициент 0,8.