«Инвесторы придут на территорию с нормальной средой обитания». Управляющая компания туркластера «Гора Белая» пообщается с гостями ИННОПРОМа в неформальной обстановке

Сегодня на Х Международной промышленной выставке ИННОПРОМ – 2019 в Екатеринбургском «Экспо-центре» генеральный директор управляющей компании туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич поделился мыслями о том, как привлекать инвесторов в важные социальные проекты. Обсуждение состоялось в рамках круглого стола «Инвестиции в регионы: курс на устойчивое развитие» с представителями бизнеса и крупных промышленных компаний.

«Всем очевидно, что сейчас можно делать какие угодно льготы, строить большие и малые проекты, но, если не будет ни руководящего состава, не людей, которые будут работать на этих предприятиях, ничего не получится, - заявил собравшимся на встрече Леонид Гункевич. – Сегодня запрос на улучшение среды обитания уже перерос из социального запроса в реальный экономический. Инвесторы придут на ту территорию, где будет создана нормальная среда обитания. Правительством Свердловской области нам был брошен вызов на создание курорта мирового уровня, которое повлечёт за собой изменения всей территории, которая станет привлекательной для жизни и работы. Проект параллельно связан с новыми рабочими местами, а одно рабочее место в туризме даёт до пяти рабочих мест в смежных сферах».

Напомним, для резидентов туристического кластере «Гора Белая» будет действовать особая экономическая зона – они смогут воспользоваться налоговым вычетом в размере до 90% налога на прибыль. В первые пять лет резиденты туркластера не будут платить налог на имущество, а в последующие пять лет для них будет действовать льготная ставка — 1,1% (половина стандартной ставки). Также инвесторам предлагают льготные кредиты от «Фонда развития моногородов» или поучаствовать в государственно-частном партнёрстве.

На встрече обсуждалась тактика развития региональной промышленности через особые экономически зоны и кластеры. Такие государственные проекты, уверены организаторы дискуссии, способны заинтересовать российских и иностранных инвесторов. Вместе с тем участники круглого стола посетовали на то, что многие чиновники не слышат бизнес и не понимают его запросы и проблемы. Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова не согласилась с этим тезисом, отметив, что власть старается наладить коммуникацию с бизнесом.

«Формирование туристко-рекреационного кластера “Гора Белая” предполагает комплексное развитие территории, которая включает в себя 15 населённых пунктов. Мы создали специальную проектную компанию, руководителем которой стал человек из бизнеса с бизнесовым подходом [Леонид Гункевич – бизнесмен, председатель регионального отделения ООО “Деловая Россия” – Прим. ред.]. Он правильно коммуницирует с огромным количеством представителей бизнес-сообществ, говорит с ними на одном языке и, приходя к нам, эмоционально доказывает их интересы. И мы всегда находим точки соприкосновения», - отметила министр.

Специалисты управляющей компании туркластера «Гора Белая» все дни работы ИННОПРОМа на стенде Свердловской области будут рассказывать потенциальным инвесторам и всем заинтересованным гостям о проекте в неформальной обстановке. Обсуждения будут проходить в рамках презентаций и нетворкинга.

«Здесь мы доносим до промышленных предприятий, которые есть на территории Свердловской области, о необходимости и пользе кластера для сотрудников их предприятий. Мы хотим пообщаться со всеми участниками построения кластера в более неформальной обстановке о том, что нужно делать, чтобы проект состоялся. Второе – безусловно, мы понимаем, что большинство инвесторов сосредоточено на промышленной сфере, и мы будем предлагать им варианты сотрудничества. Например, у нас есть потенциальные инвесторы, которые зарабатывают на промышленности и хотят вкладывать деньги в места отдыха», — рассказал АН «Между строк» гендиректор управляющей компании туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Туркластер «Гора Белая» — амбициозный проект правительства Свердловской области. В территорию кластера входит 15 посёлков и деревень, которые к 2028 году должны стать комфортными для туристов, местных жителей и бизнеса. В рамках создания кластера планируется создать сеть туристических маршрутов (эко-, пеших и велотроп), построить 25 новых трасс на горнолыжном комплексе и около 200 объектов индустрии туристического сервиса и развлечений. Государственные инвестиции в создание кластера составят 15 млрд рублей, частные инвестиции могут достичь 30 млрд рублей.