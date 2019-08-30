Интенсивы, лекции, марафоны. В Нижнем Тагиле центр «Мой бизнес» анонсировал программу тренингов на сентябрь

Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства приглашает представителей малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила и Горнозаводского округа на сентябрьские мастер-классы. В течение первого месяца осени здесь пройдут мероприятия, полезные как для действующих предпринимателей, так и для тех, кто только мечтает открыть своё дело. Участие в большинстве тренингов и курсов, которые проведут известные бизнес-тренеры и преподаватели высших учебных заведений, бесплатное.

Так, 3 сентября с 10:00 до 17:00 в центре «Мой бизнес» на Мира, 2а пройдёт тренинг «Как продать слона?». Бизнес-тренер Любовь Владимирцева расскажет, как научиться понимать своего клиента, как продавать сложные продукты или услуги и что нужно говорить, чтобы люди захотели сделать покупку. На тренинге «Как продать слона?» вы научитесь думать как клиенты, понимать истинные мотивы покупок.

Участие в тренинге бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому требуется предварительная регистрация на сайте фонда поддержки предпринимательства.

4 сентября с 17:00 до 20:30 для бизнесменов пройдёт тренинг «Управление рабочим поведением сотрудников». На тренинг приглашаются те, кто хочет повысить свою управленческую эффективность, улучшить работу с подчинёнными и научиться техникам разрешения проблемных ситуаций со своими сотрудниками.

На мероприятии речь пойдёт о механизмах, формирующих поведение работников, индивидуальных психологических предпосылках формирования типа поведения на работе, технике критики и похвалы как инструмента повышения эффективности труда подчинённых. Также вас познакомят с типологией «трудных» подчинённых, ролевыми моделями рабочего поведения и механизмами работы руководителя с «трудными» подчинёнными.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

6, 7, 8 сентября с 9:00 до 18:00 в центре «Мой бизнес» можно послушать 72-часовой курс обучающей программы «Переговоры». Курс научит слушателей выстраивать стратегию и тактику переговорной позиции, а также деловые связи с партнёрами, разрешать конфликтные ситуации. Автором программы стал директор Центра проектного обучения и сопровождения онлайн-курсов УрФУ бизнес-тренер Иван Замощанский.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

А 20 сентября в 18:00 Иван Замощанский проведёт трёхчасовой мастер-класс по ораторскому мастерству. Бизнес-тренер ответит на вопросы, как управлять впечатлением, как вовлекать и удерживать внимание, как словами пробуждать эмоции.

В тренинге могут участвовать все желающие, участие платное.

С 9 сентября по 4 октября тагильчан приглашают на бизнес-марафон «Начни своё дело». Если вы давно подумываете о том, чтобы открыть ИП, но не знаете, с чего начать, то это событие для вас. Опытные спикеры, преподаватели УрФУ и бизнес-тренеры, доступно расскажут, как начать бизнес, где взять идею для бизнеса, какой налоговый режим выбрать. Также слушателям расскажут о разработке фирменного стиля и логотипа компании, о базовых принципах маркетинга и рекламы.

Марафон пройдёт в четыре этапа: «Хочу своё дело: личность предпринимателя и его идея», «Как это работает: оформление и проверка бизнес-идеи», «Где деньги лежат: основы финансового планирования», «Мой кусок пирога: конкурентная стратегия и маркетинг».

Занятия будут проходить в течение месяца с 09:00 до 17:00. Участие бесплатное, количество участников ограничено.

С 23 по 27 сентября и с 30 сентября по 4 октября стартаперов и будущих бизнесменов ждут на интенсиве «Стартуй уверенно». Пятидневный курс направлен на обучение предпринимателей бизнес-навыкам, генерации бизнес-идей, управлению трудовым коллективом и производственными и финансовыми ресурсами. Интенсив станет первым этапом комплексной программы, которая в дальнейшем включит в себя работу с опытными наставниками и защиту бизнес-идей.

Как пояснили в бизнес-центре «Мой бизнес», после успешного прохождения первого этапа обучения за каждым участником будет закреплён персональный тьютер для проработки и «упаковки» бизнес-проекта. Затем состоится краткая презентация проектов участниками обучения с целью установления степени готовности проекта, получения рекомендаций по проекту и решения о доступе к защите. Защита проекта будет проходить перед комиссией. По окончании обучения каждый получит документ установленного образца.

Центр «Мой бизнес» открылся в Нижнем Тагиле накануне Дня города. Здесь предприниматели со всего Горнозаводского округа будут получать информационную или финансовую поддержку. В здании на 800 «квадратах» разместятся первый в Нижнем Тагиле коворкинг на 40 рабочих мест, консультационная зона и лекторий.