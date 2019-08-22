Уральским предпринимателям помогут создать социальный бизнес и научат зарабатывать на нём

Предпринимателям из Нижнего Тагила и других городов Горнозаводского округа бесплатно помогут придумать и создать социальный бизнес, а также научат зарабатывать на нём. 30 августа в недавно открывшемся центре «Мой бизнес» пройдёт креатив-сессия — своеобразный мозговой штурм по созданию своего дела. Кандидат экономических наук Елена Куликова научит уральцев правильно проводить диагностику этапа жизненного цикла компании и расскажет об основных принципах и механизмах реализации программ предпринимательской социальной ответственности. Организатором мероприятия впервые выступит Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

«Бизнес-идеи, сгенерированные на креатив-сессии, будут упаковываться при содействии бизнес-тренера на следующих восьми однодневных сессиях, которые пройдут осенью. После этого будет проведена питч-сессия для поиска возможных инвесторов в реализации. На защиту мы хотим отобрать 10 самых жизнеспособных проектов. Каждый из них по решению комиссии сможет претендовать на получение беспроцентного займа до 5 млн рублей от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства», — отмечает Сергей Федореев, руководитель центра «Мой бизнес» и представительства областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском округе.

Принять участие в креатив-сессии «Создание и развитие бизнеса в социальной сфере» и последующем акселераторе проектов смогут 100–150 действующих предпринимателей, а также те, кто только планирует открыть своё дело. Для этого необходимо зарегистрироваться. По всем организационным вопросам можно обращаться к Екатерине Третьяковой по телефонам: +7-912-649-70-47, +7 (3435) 46-46-13, tes@sofp.ru.

Проводятся креатив-сессия и акселератор в рамках сотрудничества с Центром инноваций социальной сферы Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Напомним, центр «Мой бизнес», специалисты которого будут помогать предпринимателям со всего Горнозаводского округа получать необходимую информационную или финансовую поддержку, открылся накануне 297-летия Нижнего Тагила. В здании на 800 «квадратах» разместятся первый в Нижнем Тагиле коворкинг на 40 рабочих мест, консультационная зона и лекторий до 150 человек. Стать резидентом коворкинга (работает с 9:00 до 00:00) и посетить уникальный центр могут как стартаперы, так и опытные предприниматели со всего Горнозаводского округа. В современном и стильном здании есть всё, что необходимо для долгой и продуктивной работы, в том числе уютные переговорные и кухня. Почти каждый день в центре будут проходить полезные и интересные бизнес-движухи: семинары, тренинги, форумы и креатив-сессии.