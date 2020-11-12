Институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге вновь перепрофилируют под лечение COVID-19

12.11.2020 11:08
Свердловский Минздрав выпустил приказ о перепрофилировании Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ЕАН.
Согласно приказу, в НИИ ОММ предлагается направлять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Сколько именно коек отводится «ковидным» больным и как при этом решён вопрос с профильными пациентами НИИ ОММ, не уточняется.
Ранее региональный оперштаб сообщал, что в НИИ ОММ для лечения COVID-19 планируется задействовать педиатрический корпус на 110 мест.
- В конце апреля премьер-министр Михаил Мишустин уже включал НИИ ОММ в список федеральных медицинских учреждений правительства, которые предлагается перепрофилировать под пациентов с коронавирусной инфекцией. В новом статусе медучреждение должно было начать действовать с 1 мая.
- После этого на сайте Change.org появилась петиция врачей и пациентов НИИ с требованием отменить это решение. В ней говорилось, что на момент принятия решения в НИИ ОММ находились 182 женщины из разных городов РФ, из них у 108 беременных были различные факторы высокого перинатального риска: 46 — в сроке недоношенной беременности, 80 — с сахарным диабетом, 12 — с многоплодной беременностью. Больше половины из лежащих в НИИ должны были в ближайшее время родить. Кроме того, с персональной просьбой исключить институт из списка перепрофилируемых медицинских учреждений к премьер-министру обращался губернатор Евгений Куйвашев.
- НИИ ОММ оказывает высокотехнологичную помощь беременным, роженицам группы высокого риска и их новорождённым, а также занимается исследовательской работой.