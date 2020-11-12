Институт охраны материнства и младенчества в Екатеринбурге вновь перепрофилируют под лечение COVID-19

Свердловский Минздрав выпустил приказ о перепрофилировании Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, пишет ЕАН.

Согласно приказу, в НИИ ОММ предлагается направлять пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Сколько именно коек отводится «ковидным» больным и как при этом решён вопрос с профильными пациентами НИИ ОММ, не уточняется.

Ранее региональный оперштаб сообщал, что в НИИ ОММ для лечения COVID-19 планируется задействовать педиатрический корпус на 110 мест.