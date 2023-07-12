Инновационные разработки, безотходное производство и космические ракеты в разрезе: в Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка «Иннопром-2023»

В Екатеринбурге проходит Международная промышленная выставка «Иннопром-2023». Представители компаний из дружественных стран прибыли на Урал, чтобы продемонстрировать потенциальным партнёрам свою продукцию и договориться о сотрудничестве. Журналисты АН «Между строк» посетили это масштабное мероприятие.

В первый день, стоя под палящим солнцем, сотни людей ожидали своей очереди на проверку, чтобы попасть в промежуточное здание со стойкой регистрации.

Там те, кто не забрал именные бейджи с фото и индивидуальным QR-кодом за несколько дней до официального старта выставки проходили контроль и могли получить заветную карточку, без которой попасть на территорию было невозможно. Потерявшимся гостям в вопросах координации помогали волонтёры.

В широких холлах работают кафетерии на разный вкус, начиная от кофеен, заканчивая столовыми. Но, к сожалению, «кусачий» ценник совсем не соответствует качеству продукции. Кофе за 400 рублей, бутылка воды объёмом 0,5 — 150 рублей. Свою воду пронести на территорию не дают, бутылки забирают при досмотре на улице.

Одна из журналисток АН «Между строк» заказала себе на обед обычную котлету и жареную картошку с бутылкой воды. Всё это обошлось ей в 550 рублей и вызвало сильное разочарование. Картофель оказался несвежим и плохо пах кошачьим туалетом. Гарнир сотрудники кафе забрали, но ни компенсации, ни замены не последовало и журналистка осталась голодная и раздосадованная.

Выставка разместилась на территории четырёх огромных павильонов, один из них — четвёртый, полностью посвящён китайским компаниям. В трёх павильонах разместились стенды предприятий из разных регионов России и Белоруссии, которая является официальным партнёром выставки и других стран ближнего зарубежья. Нынешний «Иннопром» стал рекордным по количеству участников за все годы, в нём принимают участие 700 компаний. Еще 400 компаний расположились в зоне VII Российско-Китайского Экспо. Официально в «Иннопроме» принимают участие делегации более чем из 35 стран и 25 регионов России.

На выставке можно было увидеть электромобили от липецких инженеров, выставку инновационного текстиля для пошива одежды, миниатюры готовой продукции. Высокотехнологичные форсунки, износостойкие сплавы, разработки в сфере химической переработки отходов предприятий, миниатюры космических ракет, огромные автомобили «Урал», двухэтажные автобусы. Это лишь малая часть того, что выставлено в павильонах Екатеринбург-ЭКСПО.

В третьем павильоне самая большая площадь отдана Республике Беларусь. Там выставлены манипуляторы, автомобили и проходило живое выступление музыкантов.

На территории стенда Свердловской области проходили открытые заседания, которые мог послушать любой желающий. На обсуждениях спикеры делились планами инноваций в различных областях жизни региона и выслушивали предложения от присутствующих. Помимо этого, в то же время проходили презентации инновационных разработок в сфере IT.

Доступ в павильоны, тем не менее, был открыт ограниченное количество времени. В 12 часов всех посетителей и большую часть представителей компаний выгнали на улицу. Как объяснили волонтёры, это произошло из-за прибытия на выставку премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Сотни людей были вынуждены 4 часа ждать на улице и в коридорах Екатеринбург-ЭКСПО возможности вернуться на свои места или продолжить знакомство с экспозицией. Многие из них не стали дожидаться открытия и покинули территорию.

Ближе к половине пятого вечера был вновь открыт последний павильон, но людей в нём было мало. Остались лишь VIPы и представители компаний, которые показывали свою продукцию высокопоставленным гостям выставки. Также на территории ЭКСПО остались и журналисты, которые в прямом эфире наблюдали за выступлением премьер-министра РФ.

Но потом тысячи людей снова зайдут на территории павильонов, чтобы найти для себя стратегических партнёров, ознакомиться с производством коллег и, как гласит лозунг «Иннопрома», превратить контакты в контракты.