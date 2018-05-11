Игорь Востриков: Семьи погибших в «Зимней вишне» не получали компенсаций от совладельца ТЦ

Семьи погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове не получили компенсаций от совладельца ТЦ Дениса Штенгелова, заявил ТАСС кемеровчанин Игорь Востриков, потерявший семью во время пожара.

«Никому из пострадавших на счёт не приходили деньги от собственника Штенгелова или каких-то его компаний. Все деньги пришли с назначением платежа из резервного фонда области», — подчеркнул Востриков.

Позже в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области заявили, что семьи погибших получили деньги от совладельца ТЦ. По данным чиновников, выплаты завершились 10 мая, за каждого погибшего его семья получила по миллиону рублей от правительства РФ и Кемеровской области, а также три миллиона от совладельца «Зимней вишни».

По данным «Коммерсанта», Востриков также заявил, что деньги для выплат пострадавшим при пожаре удерживали у бюджетников в виде однодневного заработка. Источник в администрации Кемеровской области заявил изданию, что работники обладминистрации и облсовета действительно перечисляли однодневный заработок для пострадавших, но им было «не жалко». В пресс-службе обладминистрации заявили, что местные жители добровольно перечисляли свои однодневные заработки для помощи жертвам пожара.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. Причиной пожара стало короткое замыкание.

Большая часть площадей «Зимней вишни» принадлежала компании «КДВ групп», основным акционером которого является Денис Штенгелов. На следующий день после пожара Штенгелов пообещал выплатить семьям погибших при пожаре по три миллиона рублей.