Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил о завершении выступлений за сборную России по футболу, сообщается на сайте ЦСКА.

«У каждой истории есть своё начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», — сказал Акинфеев.

Голкипер отметил, что для него «было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана», назвав выступление на прошедшем чемпионате «пиком карьеры в национальной сборной».

«15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится всё труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учётом былых травм всё больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень чётко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА.