Хозяйка собаки, покусавшей 10-летнего мальчика в селе под Нижним Тагилом, по решению суда выплатит ему 50 тысяч рублей 

Прокуратура Пригородного района через суд обязала хозяйку собаки, покусавшей 10-летнего мальчика, выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также 5 тысяч рублей его матери. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент произошёл днём 30 мая в селе Лая. Мальчик гулял после школы с другом около местного водоёма, где на него напала и серьёзно покусала собака бойцовской породы. Мать пострадавшего ребёнка рассказала подробности случившегося в паблике и отметила, что хозяйка пса даже не вызвала скорую и не попыталась помочь школьнику, а только накричала на него. Врачей в тот день вызвали очевидцы. После инцидента хозяйка агрессивной собаки приняла решение её усыпить и опубликовала подтверждающий документ в соцсети. По факту ЧП следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Прокуратура направила в Пригородный районный суд исковое заявление о взыскании с хозяйки собаки компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего и его матери. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. Решение суда не вступило в законную силу.