«Мне нелегко было принять это. Ведь собаки — мои дети, которых я с пелёнок вырастила». В селе Лая под Нижним Тагилом хозяйка усыпила агрессивного пса, покусавшего школьника

В селе Лая, расположенном под Нижним Тагилом, хозяйка усыпила агрессивного пса бойцовской породы, покусавшего школьника. Документ с печатью, подтверждающий достоверность процедуры, опубликовала сама хозяйка собаки в соцсетях. Напомним, ЧП произошло 30 мая около 14:00. В тот день пёс породы стаффордширский терьер напал на 10-летнего мальчика и очень сильно покусал его. Мать пострадавшего ребёнка рассказала подробности случившегося в паблике.

Хозяйка агрессивного пса в разговоре с журналистом АН «Между строк» объяснила, что в тот день на пляже никого не было, поэтому она выгуливала животное без поводка и ошейника и не предполагала, что произойдёт такая ситуация. Кроме того, она отметила, что мальчик не реагировал на её крики и предупреждения не лезть к псу и не замахиваться на него руками и рюкзаком.

«В 10 лет детей на пляж никто одних не отпускает. Дети предоставлены сами себе. Если бы ребёнок не спровоцировал собаку своими криками и маханиями руками, а потом бы не снял рюкзак и не начал замахиваться на животное, ничего бы не было. Дети дадут показания в моём присутствии. Меня полиция не вызывала, никто не приходил. Усыпить двух собак было моим взвешенным решением. Поверьте, мне нелегко было принять это. Ведь собаки — мои дети, которых я, можно сказать, с пелёнок вырастила. На пляже никого не было. Почему я не могу отпустить с поводка собаку, чтобы она искупалась? Если бы там был народ, я бы собаку не пустила. Все ходят с домашними питомцами и отпускают их с поводка. При чём тут мои собаки, при чём тут порода?» — сказала хозяйка пса.

По факту инцидента прокуратура Пригородного района организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка законности и обоснованности процессуального решения, принятого органами полиции. В ведомстве отметили, что подросток — ученик школы № 4 — после нападения животного был доставлен в больницу, медики оказали ему помощь и после отправили домой.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, степень повреждений, причинённых несовершеннолетнему, проведена проверка соблюдения прав несовершеннолетнего на безопасность жизни и здоровья», — рассказали АН «Между строк» в прокуратуре.

В следственном отделе Пригородного района журналисту АН «Между строк» сообщили, что на сегодняшний день уголовное дело по этому инциденту не возбуждено.