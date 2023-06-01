В посёлке под Нижним Тагилом собака бойцовской породы чуть не загрызла 10-летнего мальчика

В посёлке Лая под Нижним Тагилом собака бойцовской породы чуть не загрызла 10-летнего мальчика, гулявшего на Песчаном пляже. ЧП произошло 30 мая около 14:00. Жуткими подробностями и фотографиями поделилась мама пострадавшего ребёнка в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

В тот день мальчик с одноклассником возвращались домой из школы и решили пройти мимо общественного пляжа, пощупать воду, проверить, можно ли уже купаться. В это время женщина с двумя собаками прогуливалась неподалёку, при этом животные были без поводков и намордников. Один из псов напал на мальчика и покусал его, после чего хозяйка собаки просто подошла к ребёнку, забрала своего пса и даже не позвонила в скорую помощь. Медиков вызвали очевидцы происшествия.

«Эта женщина, если её можно так назвать после такого нечеловеческого поступка, мало того что бросила искусанного, истекающего кровью ребёнка одного на пляже, так ещё и наорала на него: мол, так тебе и надо, в следующий раз меньше будешь руками махать», — прокомментировала мама пострадавшего.

Она совместно с жителями посёлка решила найти хозяйку агрессивных псов. Ей оказалась бьюти-мастер с Вагонки.

«Это та самая женщина, стаффорд которой в ноябре 2022 года во время прогулки напал на домашнего питомца тагильчанки с улицы Свердлова. Ребёнок сразу же опознал хозяйку и собак по фото. Сын показал мне, какая собака его покусала и рвала на части», — уточнила мать пострадавшего мальчика.

Тагильчанка написала заявление в полицию.

«По этому факту в отделе полиции № 21 МУ МВД России “Нижнетагильское” проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное мотивированное решение», — уточнили в полиции.