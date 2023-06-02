СК возбудил уголовное дело после нашумевшего в СМИ инцидента с собакой, покусавшей подростка в селе под Нижним Тагилом

По поручению председателя СК России следственный отдел по Пригородному району возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности 10-летнему мальчику, который был покусан бойцовским псом на пляже в селе Лая. Об этом сообщили в соцсетях Информационного центра СК России по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас следователь СК РФ проводит комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК России, отметили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 30 мая около 14:00. Пёс породы стаффордширский терьер напал на ребёнка и очень сильно травмировал его. Мать пострадавшего подростка рассказала подробности случившегося в паблике и отметила, что хозяйка пса даже не вызвала скорую и не попыталась помочь школьнику, а только накричала на него. Врачей в тот день вызвали очевидцы. Хозяйка агрессивной собаки приняла решение усыпить двух своих животных бойцовской породы и опубликовала подтверждающий документ в соцсети.