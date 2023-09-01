«Хотим, чтобы такие акции стали традицией». Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Малых подарил первоклассникам нижнетагильской школы № 64 мороженое на День знаний

1 сентября депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Малых поздравил первоклассников нижнетагильской школы № 64 с Днём знаний и подарил им мороженое.

«Дорогие дети, сегодня важный день. 1 сентября напоминает Новый год, дарит такое же ощущение чего-то нового, хорошего и доброго. Я хочу пожелать учителям терпения, энергии и хорошего настроения весь год, родителям желаю мудрости и находить всегда, за что похвалить своих детей. Ну а детям найти много интересного, нового. С праздником!» — сказал депутат.

Мы решили узнать, почему он выбрал 64-ю школу для проведения необычной акции 1 сентября.

«В этой школе я учился в средних классах, поэтому решил, что на юбилей школы нужно обязательно приехать и поздравить ребят. Раньше мы уже проводили подобные мероприятия в других школах именно для первых классов. Ведь первоклассники — они же самые маленькие, для них мороженое — это праздник. Мы планируем не останавливаться на этом и перевести такие акции в традицию», — поделился с АН «Между строк» Вячеслав Малых.

Сладкое лакомство ребята получили от своих учителей после линейки, в завершение классного часа. Юные школьники очень обрадовались такому подарку.

Школе № 64 в этом году исполнилось 65 лет. Учреждение было основано 1 сентября 1958 года.