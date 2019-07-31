«Хоть кто-то задумался о том, что русская деревня имеет туристический потенциал». Илья Варламов поделился впечатлениями от прогулки по туркластеру «Гора Белая»

Столичный блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал в своём «ЖЖ» текст о поездке на Урал. В начале июля он прогулялся по окрестностям горы Белой и познакомился с концепцией туркластера, который должен появиться на территории к 2028 году. Экскурсию для блогера провёл гендиректор управляющей компании туркластера «Гора Белая» Леонид Гункевич.

В начале поста Варламов отмечает, что с туристической инфраструктурой в России всё плохо: в популярных у туристов местах нет организованного кемпинга, в красивых лесах нет сотовой связи, а под каждым кустом — горы мусора. Именно поэтому известный блогер принял приглашение познакомиться с амбициозным проектом правительства Свердловской области.

Своим читателям Илья Варламов рассказал о концепции кластера в окрестностях горы Белой неподалёку от Нижнего Тагила. В него войдут 15 населённых пунктов, перемещаться между ними можно будет как на машине, так и на велосипеде, снегоходе, роликах, которые можно будет взять напрокат. Серьёзные изменения ждут и уже действующий горнолыжный комплекс: здесь появится 30 трасс вместо существующих трёх, будут построены отели, рестораны, родельбан, зиплайн.

Вновь рассказал блогер о лесных свалках, которые сейчас чистят сотрудники управляющей компании туркластера. Напомним, ранее он уже опубликовал пост о замусоренных уральских лесах.

«Первое, чем активно начала заниматься дирекция проекта, — это уборка. Ещё зимой на территории кластера было 39 несанкционированных свалок. Они находились прямо в лесу и не убирались годами. Сейчас мусор собирают, и вот в таком виде он ждёт на обочине мусоровоза», — пишет Илья Варламов.

В Усть-Утке блогер остановил своё внимание на пристани, откуда 300 лет назад сплавлялись торговые и заводские барки по Чусовой. В Висиме его покорили старые деревенские домики и оленья ферма с красавцами-маралами, привезёнными с Алтая. И конечно, не оставили равнодушным москвича виды, открывающиеся со смотровой площадки на Белой.

«В Висиме сохранилось очень много примеров исторической деревянной архитектуры. Всего тут более 1200 домов, и все, что находятся в неудовлетворительном состоянии, будут восстанавливать. Наконец-то хоть кто-то задумался о том, что классическая русская деревня имеет не меньший туристический потенциал, чем условный Прованс, и подал положительный пример. Может, и другие поймут то, что заботиться об историческом и культурном наследии — это не только благородно, но ещё и выгодно», — размышляет блогер.

Илья Варламов считает, что туркластер «Гора Белая» может составить конкуренцию сочинскому курорту «Роза Хутор». Он уверен, что жителям Урала, Сибири и Дальнего Востока будет куда выгоднее приехать на Белую, нежели на южный курорт.