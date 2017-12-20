ХК «Спутник» проиграл лидеру чемпионата ВХЛ

Накануне в Нижнем Тагиле хоккеисты «Спутника» потерпели очередное, четвёртое, поражение в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Подопечные Сергея Лопушанского принимали лидера сезона «Динамо» из Санкт-Петербурга. Уже к четвертой минуте «динамовцы» забросили две шайбы в ворота уральцев. На пятой минуте Игорь Угольников сократил отставание и прервал безголевую серию тагильчан. Во втором тайме три безответные шайбы упрочили лидерство в матче команды с берегов Невы. Пятая шайба была заброшена уже после замены Евгения Орлова на Никиту Лугинина на последнем рубеже тагильчан и стала единственной ошибкой дебютанта за полтора периода.

В заключительном отрезке «Спутнику» удалось ещё раз пройти оборону гостей и огорчить лучшего голкипера текущего чемпионата Александра Самонова шайбой Виталия Ситникова.

«По игре нашей команды можно сказать, что не было сегодня, да, в принципе, и в прошлой игре, не было безразличия. Просто есть такой момент, что очень трудно найти чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно когда её там нет. Это всё сказано в адрес вратарской линии. Основной вратарь у нас травмирован, а к сожалению, которому парню дали шанс, он из нас из всех — из команды, из тренерского штаба — сделал клоунов. Вот такое резюме. Что делать?! Как есть, так есть. Будем готовиться к следующей игре», — прокомментировал Сергей Лопушанский.

Домашняя серия «Спутника» продолжается: 21 декабря состоится матч с «Бураном» из Воронежа.