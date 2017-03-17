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18 Мар 2017 12:09 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Спорт

ХК «Спутник» продолжит четвертьфинальную серию в Нижнем Тагиле

Вчерашняя гостевая победа нижнетагильского «Спутника» над балашихинским «Динамо» вернула интригу в противостоянии этой пары. Лидер встречи определился ещё в середине второго периода, когда «бобры» вели в счёте 3:0. «Динамовцам» удалось отыграть две шайбы, но точный бросок Вадима Кравченко заставил в четвёртый раз капитулировать голкипера хозяев. Итоговый результат – 4:2 в пользу «Спутника». Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1, и команда Андрея Кирдяшова ещё как минимум один раз сыграет в родных стенах. Следущая игра состоится сегодня, 18 марта, в Балашихе.

«Несмотря на обидное поражение во второй игре домашней серии, когда мы выигрывали 4:2 и проиграли 4:6, и это было очень обидно, ребята вышли сегодня с хорошим настроем, показали хороший хоккей и, думаю, заслуженно победили. Хочу поздравить и руководство, и болельщиков с победой»,  сказал главный тренер тагильской команды Андрей Кирдяшов.

Перед матчем в адрес команды пришло обращение нового генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, в котором глава корпорации пожелал спортсменам удачи и дальнейших успехов.

Агентство новостей «Между строк»

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