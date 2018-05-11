ХК «Спутник» из Нижнего Тагила покинула пресс-секретарь Ирина Казанцева. «Спасибо всем, кто был, а не казался!»

Пресс-секретарь нижнетагильского хоккейного клуба «Спутник» Ирина Казанцева объявила о своём уходе из команды. Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети.

«Пришло время прощаться. Сегодня мой последний рабочий день в должности пресс-секретаря ХК “Спутник”. Если честно, уйти из клуба я планировала только на пенсию, но, увы, отставка последовала немного раньше. Сложно ставить точку там, где остаётся часть души, где язык не повернётся назвать любимое дело работой... Но не всё зависит от нас и наших желаний, а значит, пора прощаться. Спасибо всем и каждому, кто был, а не казался! Кто был рядом не только в радости, но и делил с нами все горести. Огромная благодарность болельщикам наших команд, без них ничего бы не получилось! Всем игрокам, тренерам, моим коллегам и Федерации хоккея России большое спасибо за сотрудничество, поддержку и вдохновение. И всё-таки хорошего было больше, а значит, всё было не зря!» — написала Казанцева.

Причину вынужденного ухода Ирина Казанцева не уточняет. С выбором будущего места работы она пока не определилась.

«Пока на паузе, надо привести мысли в порядок. Да и дела у меня никто не принимал», — рассказала Казанцева АН «Между строк».

Казанцева пришла в ХК «Спутник» в 2007 году в должности организатора. В качестве пресс-секретаря клуба приступила к работе с 2014 года.

Напомним, в начале апреля правление ХК «Спутник» приняло решение, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда будет выступать в первенстве Высшей хоккейной лиги — третьей по силе лиге в системе российского хоккея (после КХЛ и ВХЛ). Сезон 2017/18 тагильская команда под руководством Сергея Лопушанского закончила на предпоследнем 26-м месте, одержав лишь 12 побед в 52 матчах. Это худший результат клуба за всё время существования Высшей хоккейной лиги. Позже представители фан-сектора команды написали письмо Владимиру Путину и Евгению Куйвашеву с просьбой сохранить команду в чемпионате Высшей хоккейной лиги. В начале мая стало известно, что директором нижнетагильского ХК «Спутник» назначен 37-летний Антон Алексеев, сыгравший за тагильскую команду 658 матчей и после завершения карьеры в 2015 году занимавший должность администратора клуба.