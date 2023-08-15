Хирурги из Нижнего Тагила восстановили челюсть пациентке фрагментом её собственной кости

Хирурги Демидовской больницы Нижнего Тагила провели сложнейшую операцию 52-летней тагильчанке Елене. Они воссоздали контур нижней челюсти женщины фрагментом её собственной подвздошной кости, при этом сохранив подвижность языка и лицевых мышц. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информационной политики, благодаря уникальному вмешательству, которое в России выполняют лишь несколько специалистов, пациентка может спокойно принимать пищу и разговаривать.

На операционный стол 52-летняя тагильчанка попала из-за проблем с челюстью, где отсутствовал значительный фрагмент костной ткани. Этот дефект стал препятствием для зубопротезирования, и хирурги Демидовской больницы предложили заместить обширную пустоту в челюсти подвздошной костью самой пациентки.

За трёхчасовую операцию, которая состояла из двух этапов, взялась мультидисциплинарная бригада при участии травматолога-ортопеда Ильи Ольховикова и врача челюстно-лицевой хирургии Гора Басенцяна.

«Подобные хирургические вмешательства уникальны, учитывая, что работают две бригады хирургов и есть определённые особенности хирургического доступа через ротовую полость. Итог лечения на данном этапе — создание основы для последующей имплантации зубного ряда нижней челюсти. Считаю это значимой победой в реконструктивной хирургии лицевого скелета, что совершенно определённо вернёт пациентке хорошее качество жизни», — отметил главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников.

Сейчас пациентка проходит первый этап послеоперационной реабилитации: заживление раны на бедре в месте изъятия подвздошной кости продлится 10–12 дней. Через полгода костный имплантат окончательно перестроится, после чего Елена планирует заняться протезированием зубного ряда нижней челюсти.

Широкий спектр медицинской помощи, включая высокотехнологичные методики лечения, доступен уральцам благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Ранее для оперативного вмешательства такого рода пациентам необходимо было обращаться в больницы Екатеринбурга. Благодаря новым возможностям Демидовской больницы, которая является одним из областных центров по хирургическому лечению патологии лицевого скелета, данный вид медицинской помощи стал доступнее для жителей всего Горнозаводского округа.

«Я безумно благодарна врачам, что взялись за мой, такой непростой, случай. Восстанавливаюсь быстро. Очень рада, что доступ к операционному полю делали из ротовой полости — на лице ни одного шрама нет», — поблагодарила врачей Елена.

На лечение к челюстно-лицевым хирургам Демидовской больницы по результатам осмотра и при выявлении патологии может направить врач-стоматолог. Операции проводят бесплатно по полису ОМС.