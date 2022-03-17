Губернатор Свердловской области в свой день рождения собрал для тагильского фонда «Живи, малыш» более 5 млн рублей

Вчера, 16 марта, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву исполнился 51 год. В свой день рождения глава региона по традиции попросил всех, кто хочет его поздравить, помочь подопечным тагильского фонда «Живи, малыш», который основал учредитель агентства новостей «Между строк» Егор Бычков.

«Немного хороших новостей. Вчера у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был день рождения. Тем, кто хотел его поздравить, он предложил помочь уральским благотворительным фондам. В том числе и нашему. Нам поступило больше 5 миллионов рублей. Что очень существенно в нынешние непростые времена», — написал Егор Бычков у себя в соцсетях.

Благодаря этим средствам уже удалось закрыть сборы на лечение семи детей из Свердловской области. Остальные деньги также пойдут на лечение подопечных фонда.

Добавим, Евгений Куйвашев на протяжении нескольких лет отказывается от подарков и просит вместо них направлять деньги на лечение и покупку необходимых препаратов для тяжелобольных детей. В прошлом году, накануне своего юбилея, главе региона удалось собрать рекордную сумму — 6 млн 221 тысячу рублей — для благотворительного фонда «Живи, малыш». Тогда это позволило оплатить реабилитацию 20 детей.

Помочь тяжелобольным детям можете и вы. Для этого нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Узнать подробную информацию о деятельности фонда «Живи, малыш» и о том, какая помощь нужна, можно на официальном сайте организации.