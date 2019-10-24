Губернатор Свердловской области собирает совещание по проблемам здравоохранения региона

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт спецсовещание о проблемах системы здравоохранения региона с участием Минздрава, глав городов и главврачей больниц области.

После скандала с массовым увольнением в больницах Нижнего Тагила ситуацию взяли на контроль в областном правительстве. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт совещание, где планируется обсудить кадровое обеспечение больниц и поликлиник в муниципалитетах, удовлетворённость жителей уральских городов и сёл уровнем оказания им услуг. В департаменте информационной политики региона сообщили, что на встречу пригласят в первую очередь практикующих врачей и средний медицинский персонал.

«Особо обращаю ваше внимание на полноту и достоверность предоставляемых вами сведений о ситуации в муниципалитетах. Замалчивание, попытки манипулировать статистикой недопустимы. Это может повредить нашей работе в сфере улучшения демографической ситуации в регионе, поскольку лишает возможности своевременно принимать необходимые управленческие решения», — цитирует обращение губернатора к главам больниц Znak.com.

Евгений Куйвашев также поручил провести детальную инвентаризацию объектов здравоохранения Свердловской области. После неё будут составляться планы о ремонте, строительстве и дополнительной комплектации медучреждений.

Напомним, в августе шестеро хирургов ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение из-за высокой нагрузки при низкой оплате труда, но позже, после переговоров с представителями областного Минздрава, они их отозвали. А за последние три месяца в Нижнем Тагиле были приняты на работу семь хирургов.