Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил парикмахерским и промышленным предприятиям региона вернуться к работе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменения в режим самоизоляции, действующий в регионе. В своём Instagram Куйвашев сообщил, что с 13 апреля парикмахерские и промышленные предприятия области могут вернуться к работе. Новые нормы будут действовать до 20 апреля. При этом он уточнил, что салонам красоты по-прежнему работать нельзя, а парикмахерские могут лишь стричь клиентов, но не оказывать какие-либо сопутствующие услуги, такие как окрашивание или лечение волос.

Также Куйвашев разрешил вернуться к работе всем магазинам, рынкам и муниципальным детским садам почти во всех городах области. Исключением стали Нижний Тагил, Екатеринбург, Среднеуральск, Верхняя Пышма, Берёзовский, Красноуральск, Верхняя Салда и Богданович — в указанных муниципалитетах по-прежнему должны быть закрыты все магазины, кроме тех, где продаются товары первой необходимости.

«Честно признаюсь, я оказался в очень сложной ситуации. С одной стороны, как вы знаете, мы живём в режиме повышенной готовности из-за опасности распространения коронавируса. Наша страна в этом смысле ничем не отличается от Италии, Испании или США — к сожалению, пандемия по-прежнему не пошла на спад. Посмотрите на рост количества заболевших в Москве, мы просто не можем игнорировать эту ситуацию! С другой стороны, в ситуации ограниченности ресурсов для поддержки бизнеса и населения я понимаю, что не имею морального права оставить людей без средств к существованию. Поэтому очень осторожно, консультируясь в каждом случае с врачами-эпидемиологами, юристами и экспертами по разным сферам бизнеса, я понемногу разрешаю отдельным предприятиям работать под строжайшим контролем», — написал глава региона.

Губернатор также подписал указ, согласно которому жители региона могут выходить из дома, чтобы получить услуги в организациях, чья работа сейчас не запрещена.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса в регионе действует режим самоизоляции. Согласно указу губернатора, жители региона не могут покидать жильё без крайней необходимости. За нарушение режима начиная с 10 апреля предусмотрены штрафы для граждан от 3 до 5 тысяч рублей.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».