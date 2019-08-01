Губернатор, считающий, что тушить пожары вредно, поблагодарил Путина за помощь в борьбе со стихией

Губернатор Красноярского края Александр Усс, который ранее заявлял о том, что тушить пожары «бессмысленно» и «вредно», выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за решение помочь региону.

«Я хотел бы искренне от имени красноярцев выразить благодарность нашему президенту и министерству обороны, поскольку в течение нескольких часов они смогли выдвинуть сюда, в Сибирь, и именно в Красноярск, мощную авиационную группировку, наладить взаимодействие с нашими пожарными и МЧС и выдвинуться в северные районы. Я уверен, что в течение нескольких дней ситуация радикально будет изменена и взята под контроль», — передаёт ТАСС слова Усса.

Напомним, лесные пожары на территории Сибири и Дальнего Востока бушуют уже почти месяц. Общая площадь пройденной огнём территории превысила 3 млн гектаров. В двух регионах введён режим ЧС.

Ранее Усс сравнил пожары с айсбергами и отметил, что «никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее». Он также заявил, что лесные пожары — «это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно». Губернатор также заявил, что в крае имеются лишь небольшие очаги возгораний, а вся «драматизация» вокруг ситуации связана «с высоким уровнем задымления».

В четверг, 1 августа, замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин заявил, что в распространении лесных пожаров по территории Сибири виновны региональные власти.