Из-за лесных пожаров МЧС ввело режим ЧС в трёх регионах Сибири

МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края, Иркутской области, а также частично на территории Бурятии.

В пресс-службе ведомства сообщили, что речь идёт о трёх регионах, которые в настоящее время являются «наиболее напряжёнными» с точки зрения пожарной обстановки. Общая площадь лесных пожаров на этих территориях достигла порядка трёх миллионов гектаров. Из-за этого от задымления страдают в том числе жители соседних регионов.

По данным ТАСС, сейчас МЧС проводит мониторинг экологической обстановки.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что тушить лесные пожары «бессмысленно» и «даже где-то вредно». Он считает, что вся «драматизация» вокруг ситуации связана «с высоким уровнем задымления».

На сайте Change.org появилась петиция с требованием ввести режим ЧС на всей территории Сибири из-за непрекращающихся лесных пожаров. Её автор — жительница Томска Ольга Козулина. Петицию уже подписали свыше 434 тысяч пользователей.

По данным Greenpeace, власти регионов решили не тушить пожары, которые не угрожают населённым пунктам (почти 90% горящих территорий). Чиновники считают, что небольшой размер предполагаемого ущерба не сравним с затратами на тушение.