В МЧС назвали виновных в сибирских пожарах

Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин возложил вину за распространение лесных пожаров по территории Сибири на региональные власти, пишет ТАСС.

«В регионы Сибири доводились прогнозы МЧС, Росгидромета, Рослесхоза. Но там не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов. Скажем прямо: муниципальные образования и регионы не справились с ситуацией, и она вышла на федеральный уровень реагирования», — подчеркнул Абанин.

Он отметил, что площадь возгорания увеличилась до огромных масштабов от сухой погоды и из-за того, что местные власти не занимались активным тушением. Абанин указал, что пожары в Сибири, на Дальнем Востоке и Урале были спрогнозированы специалистами «Антистихии» ещё весной 2019 года.

Сергей Абанин также дал неутешительный прогноз: в ближайшее время серьёзных дождей над горящими лесами не будет, а небольшие осадки не смогут потушить огонь. По его словам, крупные по площади пожары «обеспечивают ограничения проникаемости циклонов и ограничения в тушении, вода просто не долетает до земли и влияния на пожарную обстановку не оказывает».

«Данные пожары надо тушить в любом случае, потому что они могут уходить в торфяник и оставаться до февраля, переходить на следующий год», — подчеркнул замначальника центра «Антистихия».

Ранее сообщалось, что пожары бушуют в Красноярском крае, Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Бурятии. Общая площадь возгораний составляет почти 3 млн га. Накануне к тушению огня было подключено Минобороны РФ.