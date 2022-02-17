Общество

Губернатор похвалил Владислава Пинаева за решение проблемы бездомных собак в Нижнем Тагиле 

17.02.2022 16:50

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева за работы по отлову бездомных собак. Об этом глава региона написал сегодня в своём Instagram.

«Прошло две недели с моего поручения разобраться с бездомными собаками в Свердловской области. Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска — здесь отловлена уже 181 собака и работа продолжается. В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Кто-то вообще впервые занялся поиском стай только после моего поручения. Я буду очень внимательно следить за этой темой и периодически рассказывать об успехах и провалах территорий», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.

  • Напомним, ранее Куйвашев раскритиковал Владислава Пинаева. По его словам, больше всего жалоб, связанных с бродячими собаками, поступает в том числе из Нижнего Тагила. 
  • После этого мэр Нижнего Тагила дал распоряжение построить муниципальный приют для бездомных животных. На данный момент решается вопрос о выделении территории для строительства модульного приюта. 
  • 15 февраля Владислав Пинаев встретился с учредителями благотворительного фонда «Добрые руки», который занимается в Нижнем Тагиле отловом безнадзорных животных, и рассказал, что за полтора месяца в Нижнем Тагиле отловлена 231 бродячая собака. Почти все они будут отпущены обратно на улицы города.
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