Губернатор похвалил Владислава Пинаева за решение проблемы бездомных собак в Нижнем Тагиле 

17.02.2022 16:50
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева за работы по отлову бездомных собак. Об этом глава региона написал сегодня в своём Instagram.
«Прошло две недели с моего поручения разобраться с бездомными собаками в Свердловской области. Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска — здесь отловлена уже 181 собака и работа продолжается. В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Кто-то вообще впервые занялся поиском стай только после моего поручения. Я буду очень внимательно следить за этой темой и периодически рассказывать об успехах и провалах территорий», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.
- Напомним, ранее Куйвашев раскритиковал Владислава Пинаева. По его словам, больше всего жалоб, связанных с бродячими собаками, поступает в том числе из Нижнего Тагила.
- После этого мэр Нижнего Тагила дал распоряжение построить муниципальный приют для бездомных животных. На данный момент решается вопрос о выделении территории для строительства модульного приюта.
- 15 февраля Владислав Пинаев встретился с учредителями благотворительного фонда «Добрые руки», который занимается в Нижнем Тагиле отловом безнадзорных животных, и рассказал, что за полтора месяца в Нижнем Тагиле отловлена 231 бродячая собака. Почти все они будут отпущены обратно на улицы города.