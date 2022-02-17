Губернатор похвалил Владислава Пинаева за решение проблемы бездомных собак в Нижнем Тагиле 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев похвалил мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева за работы по отлову бездомных собак. Об этом глава региона написал сегодня в своём Instagram.

«Прошло две недели с моего поручения разобраться с бездомными собаками в Свердловской области. Хочу похвалить глав Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска — здесь отловлена уже 181 собака и работа продолжается. В большинстве территорий начали искать площадки для приютов и, наконец, заключают контракты на отлов животных. Кто-то вообще впервые занялся поиском стай только после моего поручения. Я буду очень внимательно следить за этой темой и периодически рассказывать об успехах и провалах территорий», — написал Евгений Куйвашев в Instagram.