Губернатор Липецкой области подтвердил обсуждение переписывания статистики по коронавирусу

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал Znak.com аудиозапись, на которой он обсуждал со своими подчинёнными изменение данных статистики по коронавирусу.

Ранее в Сети появилась аудиозапись, на которой губернатор Артамонов обсуждает со своими подчинёнными подтасовку данных по заболеваемости коронавирусом в регионе. Разговор чиновников опубликовали телеграм-каналы «Чернозём» и «ЛИПрозорий», на записи слышно, как один из местных чиновников просит «поменять цифры», в противном случае «о регионе подумают плохо».

«Вы взаимно не подставляйте субъект. Если у вас там за 100 с лишним… А 70 — ну в чём проблема-то поменять данные, которые соответствуют действительности? Вы не понимаете, что момент обострения наступил, что, кому-то надо голову оторвать?» — отвечает подчинённым Артамонов.

Далее губернатор требует «поменять данные» таким образом, чтобы они «соответствовали факту».

По словам Артамонова, во время записи он требовал от местных чиновников привести статистику по COVID-19 «в соответствие с фактами».

«Три службы, одни дают [данные] туда, другие — сюда, отправляют данные. <…> И возникает, что цифра не фактическая, а там какая-то стоит. Её не контролируют так. Но она должна быть приведена к факту. У нас факт больше, чем то, что там [в статистике] записано», — пояснил Игорь Артамонов.

Также губернатор ответил на вопрос, будут ли применяться к липецким чиновникам какие-то санкции за подтасовку данных.

«Ну, это такое дежурное мероприятие. Чиновников потом уже не останется. Обычная рабочая ситуация. Просто у нас есть много нехороших людей, которым не нравится, что происходит в регионе, и они организовывают вбросы. А это обычная ситуация, таких много», — заявил он.

По официальным данным на 25 мая, в Липецкой области зарегистрировано 1696 больных COVID-19 (+63 случая за последние сутки), 539 человек вылечились, пятеро скончались.

Напомним, ранее широко обсуждалась скандальная аудиозапись, на которой липецкий губернатор и мэр Липецка Евгения Уваркина говорили о применении химикатов для разгона нарушителей самоизоляции. Артамонов заявил, что «вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "Ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят"». Жителей чиновники называли «гопниками» и «слабыми умом». «А вдруг полягут?» — спрашивала мэр, при этом смеясь.

В пресс-службе администрации Липецкой области подтвердили подлинность аудиозаписи, отметив, что слова главы региона были «вырваны из контекста». Сам Игорь Артамонов заявлял, что «готов терпеть унижения и критику в свой адрес» из-за предложения разгонять людей с улиц при помощи дезинфицирующего тумана, поскольку речь идёт о спасении жизней.