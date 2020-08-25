Губернатор Куйвашев сообщил о планах поставить себе прививку от коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев написал в Instagram, что собирается поставить прививку от коронавирусной инфекции, как только появится возможность.

«Я сам обязательно поставлю прививку и от гриппа — в самое ближайшее время, и от коронавируса — когда это будет возможно. Советую и вам поступить так же — это не просто моё мнение, а однозначная позиция свердловских врачей, с которыми мы подробно обсуждали вакцинацию. В первую очередь это касается жителей Екатеринбурга и близлежащих городов: Верхней Пышмы, Первоуральска, Сысерти, Берёзовского — медики считают, что именно на эти муниципалитеты придётся "первый удар" сезонного гриппа», — написал глава региона.

По словам Куйвашева, сегодня в Свердловскую область поступила первая партия вакцин против гриппа. Власти рассчитывают, что в этом году прививку поставят 2,5 млн человек. Бесплатно поставить прививку от гриппа смогут работники сфер здравоохранения и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывники, беременные, уральцы старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями, также вакцинация будет бесплатной для детей от шести месяцев, школьников и студентов.

Напомним, 11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса, препарат получил название «Спутник V». По словам главы государства, вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Россиян начнут прививать с января 2021 года и только на добровольной основе. Также ранее сообщалось, что более половины опрошенных врачей не готовы сделать прививку.