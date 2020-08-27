Губернатор Куйвашев раскрыл детали начала нового учебного года в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram озвучил правила работы школ в начале нового учебного года. Глава региона подчеркнул, что с такой обстановкой власти сталкиваются впервые, но они «постарались как можно тщательнее подготовиться к обучению детей в новых условиях».

«Все свердловские школы должны начать работу 1 сентября в штатном режиме. Нам пришлось отказаться от традиционных линеек — все торжественные мероприятия будут проходить в классах. Прошу отнестись с пониманием, что до классов учеников проводят не родители, а учителя. Посещение школ посторонними категорически запрещено. Перед входом каждому будут мерять температуру. В школу не будут пускать как учеников, так и сотрудников образовательного учреждения с признаками респираторных заболеваний. Если в семьях учеников будет обнаружен коронавирус, они также не смогут посещать школу до снятия ограничений», — написал Куйвашев.

Он подчеркнул, что каждый класс будет учиться в одном кабинете, перемещаться по школе будут учителя. Исключение составят уроки физики, химии и технологии, а также физкультуры, проводить которую рекомендовано на улице с соблюдением рекомендаций по температурному режиму.

«Дети одного класса не должны пересекаться с детьми из другого класса, поэтому запрещено проведение массовых мероприятий между различными классами. Учителя и ученики могут ходить в школу без масок. Маски и перчатки будут носить только работники столовой и технический персонал», — отметил он.

Губернатор также рассказал, что в каждом классе будут установлены два типа обеззараживателей: облучатели и рециркуляторы.

«Облучатели должны работать, когда в классе никого нет, рециркуляторы — во время проведения уроков. На их покупку, а также на другое специальное оборудование, включая бесконтактные термометры и дозаторы с антибактерицидной жидкостью для обработки рук, потрачено более 1,05 млрд рублей из областного бюджета», — подчеркнул Куйвашев.

Также перед началом учебного года все педагоги и ученики должны поставить прививку сначала от гриппа, а затем — когда это будет возможно — и от коронавируса. Глава региона подчеркнул, что в этом году это просто жизненно необходимо, исключение может быть сделано только для людей, у которых есть медицинские противопоказания.

«Допустимо обучение как в формате пятидневной, так и шестидневной недели. Каждая семья по желанию и в зависимости от состояния здоровья детей может выбирать форму обучения — очную, очно-заочную или заочную и вне школы в форме семейного образования и самообразования. Мы можем вернуться к дистанционному обучению для всех только в случае ухудшения эпидобстановки», — заключил губернатор Куйвашев.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 1 сентября из-за пандемии вместо торжественных линеек для школьников проведут уроки по истории Великой Отечественной войны и про принятие поправок в Конституцию.