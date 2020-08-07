В школах Свердловской области разрешат ходить без масок

С начала нового учебного года учителям и ученикам разрешат ходить внутри школы без масок, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что школьники будут приходить по графику в разных потоках, появится социальная дистанция в классах, а также будут введены обязательное измерение температуры и медосмотр. Помещения будут дезинфицироваться. Решено, что дети будут как можно меньше передвигаться по кабинетам. Реализация всех этих требований в связи с пандемией коронавируса будет отрабатываться на тренировках в школах перед началом учебного года.

«До начала учебного года во всех школах необходимо провести учения без детей — с заменой их взрослыми. Нужно отработать соблюдение всех противоэпидемических требований. Учебный год мы начинаем в обычном, традиционном режиме. Поэтому перед нами стоит задача обеспечить безопасность и школьников, и сотрудников учебных заведений», — отметил заместитель губернатора Павел Креков.

В Свердловской области на 7 августа с начала пандемии всего заболело 14 725 человек.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 1 сентября из-за пандемии вместо торжественных линеек для школьников проведут уроки по истории Великой Отечественной войны и про принятие поправок в Конституцию.