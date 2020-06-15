Губернатор Куйвашев продлил самоизоляцию для групп риска до 22 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в Instagram о продлении действия введённых из-за коронавируса ограничений до 22 июня.

«Подписал указ о продлении ограничительных мер в прежнем виде до 22 июня. За последние сутки было подтверждено 233 новых случая коронавируса, за всё время пандемии новая инфекция была обнаружена у 9,5 тысячи пациентов. Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится. Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своём здоровье», — написал Куйвашев.

Напомним, вечером 8 июня губернатор Куйвашев внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности, фактически отменив режим самоизоляции для большинства жителей региона. Согласно изменениям, с 9 июня жителям Свердловской области разрешено приходить на «объекты физкультуры и спорта открытого типа» — стадионы, корты и другие пространства под открытым небом, а также проводить массовые физкультурные и спортивные мероприятия на свежем воздухе.

Кроме того, гражданам можно отдыхать в санаториях-профилакториях, имеющих лицензию на медицинскую деятельность.

Отдельно в указе прописано сохранение режима самоизоляции для группы риска — граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Всем остальным не запрещается выходить из дома по своему усмотрению без оформления специального пропуска.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».

Фото: Instagram