В Свердловской области — 233 новых случая заражения коронавирусом. В Нижнем Тагиле заболели 4 человека

На территории Свердловской области зарегистрировано 233 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+208), Берёзовского, Верхней Пышмы, Ивделя, Каменска-Уральского и Каменского района, Сухого Лога, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила (+4), Пышминского, Туринского и Режевского городских округов. Всего в регионе на сегодняшний день зарегистрировано 9558 случаев новой коронавирусной инфекции.

«Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 613. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписан 91 человек. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов», — сообщили в штабе.

В России за последние сутки выявлено 8246 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 34,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 143 летальных исхода, полностью выздоровели 4489 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 537 210 случаев коронавируса в 85 регионах, за весь период зафиксирован 7091 летальный исход, выздоровело 284 539 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».