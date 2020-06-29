Губернатор Куйвашев подписал указ о продлении самоизоляции для людей группы риска до 6 июля

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания до 6 июля, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Сегодня подписал указ о продлении ограничительных мер с самоизоляцией людей старше 65 лет ещё на неделю, до 6 июля. При этом ситуация с коронавирусом контролируемая, система здравоохранения работает стабильно и в зависимости от эпидобстановки особый режим для некоторых организаций может быть частично ослаблен до конца недели. Как только появятся подробности — я вам, как обычно, сразу же всё расскажу. Пока мы обсуждаем этот вопрос с медиками, экспертами Роспотребнадзора и другими специалистами», — написал Куйвашев в Instagram.

Ранее сообщалось, что на территории Свердловской области на 29 июня зарегистрировано 214 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В России за последние сутки выявлено 6719 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день в России выявлено 641 156 случаев коронавируса в 85 регионах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».