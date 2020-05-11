Губернатор Куйвашев объяснил низкие надбавки за лечение больных коронавирусом

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая в Instagram на вопрос врача-рентгенолога Артёмовской ЦРБ о причинах начисления 25 тысяч рублей вместо обещанных 80 тысяч рублей, положенных медикам за работу с коронавирусными пациентами, объяснил, что расчёт надбавок делают в зависимости от того, когда в больницу поступили пациенты с новой инфекцией.

«До Артёмовского и вашей больницы, насколько я помню, коронавирус добрался сравнительно недавно — в последние дни апреля. Вероятно, исходя из этого и производился расчёт, и Вы получили надбавку за последнюю "особую" неделю», — пишет губернатор.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал, медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом, специальные выплаты с апреля. Выплата врачам должна составить 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — 50 тысяч, младшему медперсоналу — 25 тысяч, врачам скорой помощи — 50 тысяч, фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин скорой — 25 тысяч рублей. Свердловская область получила на эти цели из федерального бюджета 238,6 млн рублей.

Ранее в Новосибирской области водитель машины скорой помощи Искитимской центральной горбольницы рассказал, что получил месячную надбавку в размере 250 рублей за работу, связанную с коронавирусом. Мужчина уточнил, что подобные суммы получили и другие его коллеги.

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